Yeşil Sol Parti'den Kadir İnanır'a Belediye Başkanlığı Teklifi

Yeşil Sol Parti'den daha önce milletvekilliği için teklif alan ve reddeden ünlü oyuncuya bu kez de belediye başkanlığı için teklifte bulunuldu. İstanbul Belediye Başkanlığı için düşünülen oyuncunun nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Yeşil Sol Parti 28. dönem Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş ile bir araya gelen Kadir İnanır'ın ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu. Kadir İnanır, 2013 yılında Ak Parti'nin başlattığı Çözüm Süreci sırasında yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan Akil İnsanlar'a seçilmişti. İnanır, dokuzar kişilik gruplar halinde yedi bölgede faaliyet gösteren Akil İnsanlar'ın Akdeniz Bölgesi heyetinde yer aldı. Usta oyuncu Milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yapmış ve siyaset yapmayı düşünmediğini belirtmişti. Ünlü aktör daha önce de HDP etrafında dayanışmaya çağırmıştı.

Yeşil Sol Parti'den daha önce milletvekilliği için teklif alan ve reddeden ünlü oyuncuya bu kez de belediye başkanlığı için teklifte bulunuldu.

İstanbul Belediye Başkanlığı için düşünülen oyuncunun nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

YEŞİL SOL PARTİ'NİN KADİR İNANIR İNADI

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Kadir İnanır'a Belediye Başkanlığı teklifi götürüldüğü iddia edildi. Yeşil Sol Parti 28. dönem Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş ile bir araya gelen Kadir İnanır'ın ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu.

Kadir İnanır, 2013 yılında Ak Parti'nin başlattığı Çözüm Süreci sırasında yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan Akil İnsanlar'a seçilmişti. İnanır, dokuzar kişilik gruplar halinde yedi bölgede faaliyet gösteren Akil İnsanlar'ın Akdeniz Bölgesi heyetinde yer aldı.

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI RED ETMİŞTİ

Usta oyuncu Milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili halkımız; uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla." demişti.

Ünlü aktör daha önce de şuan tutuklu olan Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder Önder ile bir araya gelip herkesi HDP etrafında dayanışmaya ve oylarına sahip çıkmaya çağırmıştı.