Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı

Onlarca bebeği öldüren Yenidoğan çetesi skandalında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken, çete mensubu olduğu iddia edilen isimlerden birinin kendi adıyla dizide oynadığı ortaya çıktı.

"ADIM FARAH" İSİMLİ DİZİDEN ÇIKTI

Yenidoğan çetesi üyesi şüphelisi bir doktor geçtiğimiz yıl Now Tv'de yayınlanan ve başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oynadığı oğlu Kerimşah'ın doğumundan sonra oğlunun nadir görülen bir hastalığa yakalandığını öğrenen İranlı Farah'ın hikayesinin anlatıldığı Adım Farah adlı diziden çıktı.

DİZİDE KENDİ ADIYLA ROL ALMIŞ

Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Atilla Yılmaz'ın geçtiğimiz yıllarda Now Tv'de yayınlanan 'Adım Farah' dizisinde kendi adıyla ve "Pediaktrik İmmünoloji" doktoru olarak rol aldığı ortaya çıktı.

SKANDAL SONRASI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Dizi aracılığıyla kendi adını kullanarak kamuoyunda dikkat çektiği iddia edilen CHP Beylikdüzü Meclis üyesi de olan Atilla Yılmaz, skandalın patlak vermesinin ardından CHP'den istifa etmişti.