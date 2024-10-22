Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Yenidoğan çetesinin üyelerinden Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Atilla Yılmaz'ın Now TV ekranlarında yayımlanan "Adım Farah" isimli dizide kendi adıyla bir doktor rolünü canlandırdığı ortaya çıktı. CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi de olan Yılmaz, skandalın patlak vermesi sonrasında CHP'den istifa etmişti.
Onlarca bebeği öldüren Yenidoğan çetesi skandalında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken, çete mensubu olduğu iddia edilen isimlerden birinin kendi adıyla dizide oynadığı ortaya çıktı.
"ADIM FARAH" İSİMLİ DİZİDEN ÇIKTI
Yenidoğan çetesi üyesi şüphelisi bir doktor geçtiğimiz yıl Now Tv'de yayınlanan ve başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oynadığı oğlu Kerimşah'ın doğumundan sonra oğlunun nadir görülen bir hastalığa yakalandığını öğrenen İranlı Farah'ın hikayesinin anlatıldığı Adım Farah adlı diziden çıktı.
DİZİDE KENDİ ADIYLA ROL ALMIŞ
Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Atilla Yılmaz'ın geçtiğimiz yıllarda Now Tv'de yayınlanan 'Adım Farah' dizisinde kendi adıyla ve "Pediaktrik İmmünoloji" doktoru olarak rol aldığı ortaya çıktı.
SKANDAL SONRASI CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Dizi aracılığıyla kendi adını kullanarak kamuoyunda dikkat çektiği iddia edilen CHP Beylikdüzü Meclis üyesi de olan Atilla Yılmaz, skandalın patlak vermesinin ardından CHP'den istifa etmişti.