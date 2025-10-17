Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emel Müftüoğlu, 64. yaş gününü Arnavutköy'de bir mekânda yakın dostlarıyla kutladı. Geceye Oktay Kaynarca, Deniz Seki ve Ercan Saatçi gibi sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK APTALLARIN İŞİ"

Kutlama öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, doğum günü hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, "Doğum günü kutlamayı hiç sevmiyorum. Çünkü bence aptalların işi. Ne o öyle, 'biraz daha yaklaştık ölüme, hadi bakalım' der gibi olur mu öyle şey! Üzülmek, ağıt yakmak lazım" ifadeleriyle dikkat çekti.

Sözleriyle güldüren Emel Müftüoğlu, yine de yakın dostlarının ısrarını kırmayarak gecede pasta kesip yeni yaşına "moral dolu" bir başlangıç yaptı.