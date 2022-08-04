Yeni projesi için imaj değiştiren Pınar Deniz, saçlarını kızıla boyattı - Haberler

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Yeni projesi için imaj değiştiren Pınar Deniz, saçlarını kızıla boyattı

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, yeni projesi için saçlarını kızıla boyattı. Deniz'in kızıl saçlı çilli imajını gören birçok sosyal medya kullancısı "Hürrem Sultan gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz'in yoğun iş temposu devam ediyor. Reklam filmlerinin yanı sıra Disney Plus ile anlaşan güzel oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi.

HÜRREM SULTAN'A BENZETİLDİ

Bu zamana kadar çeşitli rollerde oynayan Pınar Deniz, yeni projesi için kahverengi olan saçlarını kızıla boyattı. Yüzüne makyajla çil yaptıran oyuncu, yeni imajını 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Bil bakalım ben kimim?" notunu yazdı. Rolü için imaj değiştiren oyuncunun yeni imajı ise Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz karakteri Hürrem Sultan'a benzetildi.

İşte Pınar Deniz'in yeni imajı:

Yeni projesi için imaj değiştiren Pınar Deniz, saçlarını kızıla boyattı

Yeni projesi için imaj değiştiren Pınar Deniz, saçlarını kızıla boyattı

Yeni projesi için imaj değiştiren Pınar Deniz, saçlarını kızıla boyattı

Yeni projesi için imaj değiştiren Pınar Deniz, saçlarını kızıla boyattı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Disney Plus Pınar Deniz Instagram Yargı Magazin Haberler

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