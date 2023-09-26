Yeni işi için araçlarını satan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti

Babasından dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi olan yeni restoranı için arabalarını satan CZN Burak'a Özbek bir hayranı son model araba hediye etti. Hediye karşısında duygusal anlar yaşayan fenomen "Allah keselerine bereket versin" ifadelerini kullandı.

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Czn Burak, ortak olduğu babası tarafından dolandırıldığını söyleyen şikayetçi oldu. Babasıyla ortaklığını bitiren Czn Burak, yeni bir mekan açmak için lüks araçlarını sattı. Fenomene, Özbek bir hayranı son model bir araba hediye etti.

"HEDİYE İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Aylar önce lüks araçlarını satarak yeni mekanı için harcayan Czn Burak, Özbek hayranından gelen araba hediyesini 53,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Özbek hayranının son model araba hediyesi karşısında duygusal anlar yaşayan fenomen, "Allah keselerine bereket versin" ifadelerini kullandı. Hediyeyi teslim aldığı anlarda çekilen bir videoyu yayınlayan Czn Burak, "Kardeş Özbekistan'dan kardeşim Aziz Vadi İstanbul Mall'da yeni açtığımız Czn Burak Restaurant'a geldi ve ailesi ile birlikte bana hediye getirdi kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Uzun süredir yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren CZN Burak, geçtiğimiz haftalarda safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle hastanelik olmuştu. Oldukça zayıfladığı görülen fenomen, kısa sürede hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.