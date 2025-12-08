Haberler

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Güncelleme:
Aleyna Tilki sarı saçlarını koyu renge boyayarak imajını yeniledi. Yeni görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri “çok yakışmış” ve “eski haline dönmeli” şeklinde ikiye bölündü.

  • Aleyna Tilki saç rengini sarıdan koyu renge değiştirdi.
  • Aleyna Tilki'nin yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Aleyna Tilki'nin takipçileri yeni imajı hakkında farklı görüşlere sahip.

Uzun yıllar sarı saçlarıyla tanınan Aleyna Tilki koyu renge geçerek imajını yeniledi. Yeni görünümü sosyal medyada büyük ilgi çekerken hayranları ikiye bölündü.

YENİ İMAJIYLA GÜNDEMDE

Kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yıllardır sarı tonlarında kullandığı saçlarını koyu renge boyayan Tilki, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Genç şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerin bir kısmı değişimi "çok yakıştı" sözleriyle överken, bir kısmı ise "eski sarı saçlarına dönmeli" yorumunda bulundu.

İşte genç şarkıcının yeni imajı;

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbirol atess:

hadiseye benzemiş 16 tane unlumuz var medyaya yatirim yapmış hep onlari izlices

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserdar topaç:

neden her resminde sürekli domaliyor bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
