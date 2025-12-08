Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Aleyna Tilki sarı saçlarını koyu renge boyayarak imajını yeniledi. Yeni görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri “çok yakışmış” ve “eski haline dönmeli” şeklinde ikiye bölündü.
- Aleyna Tilki saç rengini sarıdan koyu renge değiştirdi.
- Aleyna Tilki'nin yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Aleyna Tilki'nin takipçileri yeni imajı hakkında farklı görüşlere sahip.
Uzun yıllar sarı saçlarıyla tanınan Aleyna Tilki koyu renge geçerek imajını yeniledi. Yeni görünümü sosyal medyada büyük ilgi çekerken hayranları ikiye bölündü.
YENİ İMAJIYLA GÜNDEMDE
Kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yıllardır sarı tonlarında kullandığı saçlarını koyu renge boyayan Tilki, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Genç şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerin bir kısmı değişimi "çok yakıştı" sözleriyle överken, bir kısmı ise "eski sarı saçlarına dönmeli" yorumunda bulundu.
İşte genç şarkıcının yeni imajı;
Kaynak: Haberler.com / Magazin