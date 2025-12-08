Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Uzun yıllar sarı saçlarıyla tanınan Aleyna Tilki koyu renge geçerek imajını yeniledi. Yeni görünümü sosyal medyada büyük ilgi çekerken hayranları ikiye bölündü.

YENİ İMAJIYLA GÜNDEMDE

Kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yıllardır sarı tonlarında kullandığı saçlarını koyu renge boyayan Tilki, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Genç şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerin bir kısmı değişimi "çok yakıştı" sözleriyle överken, bir kısmı ise "eski sarı saçlarına dönmeli" yorumunda bulundu.

İşte genç şarkıcının yeni imajı;