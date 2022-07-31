Yemekteyiz'in ünlü sunucusu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle kumda sere serpe poz verdi - Haberler

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Yemekteyiz'in ünlü sunucusu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle kumda sere serpe poz verdi

Şu sıralar tatiline tam gaz devam eden ünlü sunucu Zuhal Topal, kumda siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok ünlü isim de sezonun yorgunluğunu atmak için plajlara akın etti. O isimlerden biri de ünlü sunucu Zuhal Topal oldu.

YENİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu olurken ünlü sunucu henüz bu konuda bir yorumda bulunmadı. TV8 ekranında izleyici ile buluşan hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz sezon finali sonrası tatile çıkan sunucu tatilden yeni bir paylaşım yaptı.

Yemekteyiz'in ünlü sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle kumda sere serpe poz verdi

KUMDA SERE SERPE POZ VERDİ

Acun Ilıcalı ile küslüğe son verip TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Zuhal Topal sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatilde atıyor. Eylül'de yeniden ekrana dönmesi beklenen Topal son olarak siyah mayosunu giyip kumlarda kızıyla sere serpe poz verdi.

İşte o poz:

Yemekteyiz'in ünlü sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle kumda sere serpe poz verdi

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