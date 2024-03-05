Yazar Nermin Bezmen, Eşinin Yemek Notunu Paylaştı

'YEMEK' NOTUNU PAYLAŞTI

Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Nermin Bezmen yoğun çalıştığı zamanlarda eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek, Tolga Savacı'nın kendisine bıraktığı bir 'yemek' notunu paylaştı.

"ÖYLE DERİN VE GÜZEL YAŞADIM Kİ"

Nermin Bezmen; "Yemeğimini masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem boyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıpbırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum" dedi.