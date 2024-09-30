Üye Girişi
Haberler

Çağla Şikel'den yazı aratmayan bikinili pozlar

Çağla Şikel'den yazı aratmayan bikinili pozlar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel'den sonbaharın ilk günlerinde yazı aratmayan bikinili pozlar geldi. Sosyal medya hesabından havuzda çekilmiş bikinili pozlarını paylaşan Şikel, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Yazın bitmesini kabullenemeyen Şikel'in paylaşımları takipçilerine 'yaz' nostaljisi yaşattı.

Çağla Şikel, havaların soğuduğu sonbaharın ilk günlerinde havuzlu paylaşımlar geldi. Havuz keyfi ile büyük ilgi toplayan manken, bikinisiyle verdiği pozlarla takipçilerini hayran bıraktı. Ünlü isim, düzgün fiziğiyle beğeni toplarken geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte sunuculuk yapan Çağla Şikel, kakül modasına uyum sağlayarak yeni saç modeli ve zarafetiyle yine övgüleri topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şikel, bu kez de oğulları Kuzey ve Uzay ile olan kareleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Havaların soğumasına rağmen yaza veda edemeyen ünlü isim, son olarak havuz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle verdiği pozlarda düzgün fiziğiyle hayran bırakan Şikel, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Çağla Şikel'den bikinili yaz

Çağla Şikel'den bikinili yaz

Çağla Şikel'den bikinili yaz

Çağla Şikel'den bikinili yaz

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Sosyal Medya Çağla Şikel Ünlüler Magazin Yaşam Medya Moda

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500

Yorumlar (1)

JY:

OFFF.... DİNCİ TAYFA QDURACAK.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 1 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kızıl Goncalar gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kızıl Goncalar yabancı diziden uyarlama mı? Kızıl Goncalar oyuncuları kimler? Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu! Pazartesi hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Adana ASKİ su kesintisi! 1 Ekim Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2024 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });