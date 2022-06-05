Yaz Sezonunu Yılanlı Dövmesiyle Açtı! - Haberler

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Yaz Sezonunu Yılanlı Dövmesiyle Açtı!

Snob Magazin - Magazin
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Yaz Sezonunu Yılanlı Dövmesiyle Açtı!

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan'ın (35), Şubat ayında Dubai'ye tatile çıkmıştı. Ünlü oyuncu yaz sezonunu Ege'de açtı. Bikinili pozlarının yanında yılanlı dövmesi de dikkat çekti.

Bikiniyle çektirdiği kareleri Instagram hesabından yayınlayan Gülcan Arslan'a beğeni yağdı. Oyuncu, düzgün fiziğinin yanı sıra dövmesiyle ilgili mesajlar da aldı.

Arslan'ın takipçileri; "Nazar değmesin", "Bu nasıl bir güzellik", "Çok zarif bir paylaşım" ve "Kıskananlar çatlasın" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Snob Magazin / Magazin

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