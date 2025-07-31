Yasemin Yürük'ün saçları bir anda alev aldı! O anlar kameraya yansıdı

2000'li yılların başında "Hepsi" grubuyla büyük bir çıkış yakalayan ve bir dönemin gençlik ikonlarından biri haline gelen Yasemin Yürük, bu kez sahneyle değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Grubun diğer üyesi Gülçin Ergül ile yaşadığı polemiklerin ardından dikkatleri üzerine çeken Yürük, sosyal medyada yayınladığı içerik videosu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen ünlü isim, çekim esnasında saçlarının bir anda alev almasıyla büyük panik yaşadı.

Olay anı saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Şans eseri ciddi bir yara almadan durumu atlatan Yasemin Yürük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü ismin son günlerde hem eski grup arkadaşı Gülçin Ergül ile yaşadığı polemikler hem de yaşadığı bu korkutucu anlarla gündemden düşmemesi dikkat çekti.