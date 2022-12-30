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Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'li 'Her Şey Bedava'ya Yoğun İlgi

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Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'li 'Her Şey Bedava'ya Yoğun İlgi

Tiyatro sanatçıları Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya ve Eylül İlbey'in rol aldığı 'Her Şey Bedava' adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında İtalya varoşlarında hem yaşama karşı hem de sisteme karşı mücadele veren iki işçi ailesinin kahkaha dolu komedisi 'Her Şey Bedava', geçtiğimiz akşam Trump Sahne'de izleyiciyle buluştu.

Kahkahaların havada uçuştuğu komedi seyirciden büyük alkış topladı. İlginin yoğun olduğu oyunun muhteşem oyuncu kadrosu; Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Eylül İlbey, Sertaç Akkaya ve Cenk Tunalı'dan oluşuyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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