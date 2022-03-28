Yasemin Sakallıoğlu Amsterdam'ı Kahkahaya Boğdu - Haberler

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Yasemin Sakallıoğlu Amsterdam'ı Kahkahaya Boğdu

Snob Magazin - Magazin
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Yasemin Sakallıoğlu Amsterdam'ı Kahkahaya Boğdu

Türk komedi dünyasının yükselen yıldızı Yasemin Sakallıoğlu, gösterisine hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinde yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Türkiye'den sonra başarısını yurt dışına taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, önceki gece Amsterdam'da sevenleriyle buluştu. Kadın erkek arasındaki ilişkiler, aile arası bağlar ve bunların psikolojik etkileri üzerinden mizah çıkaran komedyen, tek kişilik gösterisi ile Amsterdam RAI Theater sahnesini kahkahaya boğdu.

1630 kişilik salonun tamamını dolduran Sakallıoğlu'nun günler öncesinden biletleri tükendi. Önceki gece yapılan gösterinin ardından tüm sevenlerine kitap imzalayan Sakallıoğlu, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye'deki ilgi kadar yurt dışında da beğenilen komedyen, Amsterdam başarısının ardından Avrupa'nın kapılarını aralayacağını söyledi. Gördüğü ilgiden memnun kalan Sakallıoğlu, tekrar geleceğim diye sevenlerine söz verdi.

Yasemin Sakallıoğlu Amsterdam'ı Kahkahaya Boğdu

Snob Magazin / Magazin

Yasemin Sakallıoğlu, Türkiye, Magazin, Haberler

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