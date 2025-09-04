Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

2000'li yıllarda yayınlanan Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, genç yaşta dikkat çekici bir kariyer yakalamıştı. Fakat 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesi, onun hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Evliliğinin ardından oyunculuğu bırakmayı tercih eden Özilhan, zamanla cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya paylaşımları, yaşam tarzı ve aile ilişkileriyle gündemde kalan Özilhan, kimi zaman da kayınvalidesiyle yaşadığı gerilim nedeniyle konuşulmuştu. Çiftin birlikteliği, kızları Emine (13) ve Ela (12) ile taçlandı. Son günlerde ise Özilhan çiftinin evliliği hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı ve ikilinin boşanacakları iddia edildi.

BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI

Bugün ise Yasemin Özilhan sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla boşandıklarını duyurdu. Özilhan şu ifadeleri kullandı, "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."