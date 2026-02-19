Haberler

Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Güncelleme:
Yasemin Kay Allen, "Amerikalı Aynasız" olarak tanınan eşi Erdal Kaya ile paylaştığı kareye düştüğü notla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun "Isırmalık" yorumu takipçilerinin gözünden kaçmadı.

  • Yasemin Kay Allen, eşi Erdal Kaya ile paylaştığı fotoğraflara 'Isırmalık' notunu düştü.
  • Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya geçtiğimiz haftalarda evlendi.

Geçtiğimiz haftalarda eski FBI ajanı Erdal Kaya ile dünyaevine giren Yasemin Kay Allen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Allen, fotoğraflara "Isırmalık" notunu düştü. Oyuncunun bu esprili ve iddialı yorumu kısa sürede çok konuşuldu.

Hayranları paylaşımı hem romantik hem de eğlenceli bulurken, bazı kullanıcılar da notu şaşırtıcı olarak değerlendirdi. Çiçeği burnunda çiftin paylaşımları sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

Hakan Kanburoğlu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Böyle konuşup 2 ay sonra ayrılıyonuz çiginiz olsun sınırınız olsun cıvık cıvık olmayın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Zaten sürekli fermuar açıp kapar gibi bunlar ben sayısını unuttum bunlar berabermiş değilmi takip etmediğim halde sürekli ortalıktalar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Demekki ülkede haber kalmamış bunların haber niteliği nedir bilen var mı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Ne ısırıyormuş ki anlamadım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

:))))))))) senceeeeee

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

