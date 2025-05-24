Yasemin Allen, Arka Sokaklar'daki Yeni Rolü Hakkında Konuştu

Yasemin Allen, Arka Sokaklar'daki Yeni Rolü Hakkında Konuştu
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Kanal D'nin popüler dizisi Arka Sokaklar'a katılan Yasemin Allen, Gökçe karakteriyle yaşadığı heyecanı ve genç hayranlarından aldığı olumlu tepkileri paylaştı.

KANAL D'nin polisiye klasiği Arka Sokaklar'a, gözü pek komiser Gökçe Kurt rolüyle dahil olan ve performansıyla beğeni toplayan Yasemin Allen, yeni ekran macerasında yaşadığı heyecanı anlattı. Karakterini "Benim iç tempoma, iç aksiyonuma çok uygun bir iş, çok keyifli" sözleriyle tanımlayan başarılı oyuncu, kendisini en mutlu eden tepkilerin genç kızlardan gelenler olduğunu açıkladı. Allen "Genç kızlardan gelen tepkileri çok seviyorum. Ben de o yaşlarda belli tarzda karakterler izlediğimde 'Öyle olmak istiyorum' derdim. O yüzden onlardan gelen geri dönüşler çok mutlu ediyor beni" dedi.

'GÖKÇE BENİM GİBİ BİRİ'

Rıza Baba liderliğindeki ekibin yeni üyesi Gökçe'yi kendisine benzettiğini ifade eden Yasemin Allen, bunun kendisine konfor sağladığını söyledi: "Gökçe biraz benim gibi. Hem heyecanlı hem yetenekli. İşinin ehli, çok tecrübeli bir kadın. Özgüveni yüksek ve her attığı adımın farkında. Öyle yazıldığı için ben de kendi tecrübelerimden kazandığım o rahatlığı ve özgüveni getirebiliyorum role. O yüzden çok iyi uyuşuyoruz."

'EKİP GÜVEN VERİYOR'

Yasemin Allen, Magazin D'ye verdiği röportajda Arka Sokaklar gibi uzun soluklu bir projede yer almanın hissettirdiklerine de değindi: "Oturmuş bir düzen var burada. Köklü bir sistemin içinde sana sadece ayak uydurmak düşüyor. Herhangi bir tedirginlik yaşamıyorsun. Önünüzün, arkanızın belli olmadığı bir sektörde böyle bir şeyin içine girmek çok güven veriyor. O zaman da gönül rahatlığıyla teslim olabiliyorsun."

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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