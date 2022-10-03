Yasak Elma... ENDER, YILDIZ VE HANDAN PANİĞE KAPILIR!
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Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği, Yasak Elma 149. bölümüyle 3 Eykim Pazartesi akşamı Fox TV'de...
Doğan'ın sağ kolu Murat'ın ölümü üstündeki şaibe Hilal'in de katkısıyla Ender, Yıldız ve Handan'ın paniğe kapılmasına yol açar.
Hilal, Yıldız'la uğraşmaya devam ederken, Doğan'ın hala ona karşı duyguları olduğunu anlaması uzun sürmez.
Doğan, yokluğunda şirkette yapılan yanlış yönetimin cezasını Yıldız, Ender ve Handan'a keser.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin