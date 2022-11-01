Yasak Elma'da Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesi! Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi: Biz eğlendik

Yasak Elma dizisinde Oktay Kaynarca'nın reyting rekortmeni dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam'a gönderme yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Kaynarca, "Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de eğlenmelerine güldük. Ne güzel, demek ki bizi seyrediyorlar" dedi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisinde Oktay Kaynarca'nın başrollerini oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerine gönderme yapıldı. Sosyal medyada gündem olan sahneye Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi.

"DÜNYAYA EŞKIYA OLARAK GELMİŞİM AMA BU YALIYA SIĞMAZAM"

Dizide Yıldız eski eşi Doğan'a "Düştüysek kalkmasını da biliriz evelAllah… Annemin izlediği dizilerden öğreniyorum bu replikleri… " diyor. Doğan da "Böyle diziler mi var?" diye sorunca Yıldız "Var tabii… Ben dünyaya eşkıya olmaya gelmişim ama bu yalıya sığmazam mesela… Dizilerin adı…" yanıtını veriyor.

OKTAY KAYNARCA'DAN CEVAP

Yasak Elma'daki göndermenin ardından Birsen Altuntaş'a konuşan Oktay Kaynarca, "Dizinin yapımcısı da, senaristi de arkadaşımız… Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de onların kendi aralarında eğlenmelerine güldük. Ne güzel… Demek ki bizi seyrediyorlar" ifadelerini kullandı.