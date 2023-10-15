Yargı Dizisinin Yeni Bölümünden Tanıtım Yayınlandı

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın 67'nci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Ceylin'in 'Mercan şu an nerede?' sözlerinin damga vurduğu tanıtımda Macit'in Mercan'ı gördüğü anları hatırlaması bölümde olacaklara dair merakı artırıyor.

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın 67'nci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Ceylin'in 'Mercan şu an nerede?' sözlerinin damga vurduğu tanıtımda Macit'in Mercan'ı gördüğü anları hatırlaması bölümde olacaklara dair merakı artırıyor.

Yargı'da nefesler tutuldu, herkes kutudan çıkan kıyafetin Mercan'a ait olup olmadığı sorusunun cevabını beklerken, merakla beklenen yeni bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Ceylin'in Ilgaz'a 'Mercan şu an nerede?' sorusu izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken Macit'in Merdan'la konuşması sırasında Mercan'la ilgili anları hatırlaması ve Ilgaz'ın Efe Savcı'nın çekmecesinden bulduğu kolye nefes kesecek bölümün sinyallerini veriyor.

Arif Pişkin Yargı kadrosunda...

Hikayesi ve karakterleriyle 3 sezondur izleyenlerin bir numarası olan 'Yargı' dizisine bu hafta başarılı oyuncu Arif Pişkin dahil oluyor. Pişkin'in nasıl bir rolde izleyici ile buluşacağı ise bu pazar akşamı yayınlanan bölümle ortaya çıkacak.