Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Güncelleme:
Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi ünlü dizilerde canlandırdığı karakterlerle tüm Türkiye'nin tanıdığı usta oyuncu Güven Hokna'nın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf dikkat çekti. 79 yaşında olan Hokna'nın paylaştığı fotoğraf için, "Filtreyi abarttı" yorumları geldi.

Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve İkinci Bahar gibi unutulmaz dizilerin usta oyuncusu Güven Hokna, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla gündeme oturdu. 79 yaşındaki sanatçının karesinde kullandığı yoğun efektler, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

HAYRİYE HANIM, FİLTREYİ ABARTTI

Fotoğrafta yüz hatlarının neredeyse tamamen pürüzsüzleştiği görüldü. Birçok takipçisi "Filtre biraz abartılı olmuş" yorumunda bulundu.

İşte Güven Hokna'nın paylaştığı fotoğraf:

Kaynak: Haberler.com / Magazin
