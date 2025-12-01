Haberler

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nde 'Ayşe' karakterini canlandıran Şebnem Ceceli'nin 23 yaşındaki son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çocuk oyuncu olarak tanınan Ceceli, oyunculuğa devam etmeyip hukuk eğitimi aldı.

  • Yaprak Dökümü dizisinde 'Ayşe' karakterini canlandıran Şebnem Ceceli 23 yaşına geldi.
  • Şebnem Ceceli oyunculuğu bırakarak hukuk fakültesinden mezun oldu.

Ekranların efsane dizilerinden Yaprak Dökümü, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor. Finalinin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen tekrar bölümleri hala yüksek izlenme oranları yakalıyor.

'AYŞE' KOCAMAN OLDU

Dizinin oyuncularının yıllar içindeki değişimi merak edilirken, özellikle çocuk oyunculardan biri olan Şebnem Ceceli sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Dizide 'Ayşe' karakterini canlandıran Ceceli, bugün 23 yaşında genç bir kadın oldu. Şebnem Ceceli'nin güncel fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı onun değişimine şaşırdığını belirtti.

OYUNCULUĞU BIRAKIP HUKUK OKUDU

Beklentilerin aksine oyunculuğa devam etmeyen Ceceli, eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesinden mezun oldu.

İşte Şebnem Ceceli'nin son hali;

