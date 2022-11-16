Yapım şirketi, Arka Sokaklar dizisinin çekimlerini 45 gün durdurdu

Yapımcı Türker İnanoğlu, Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün ara verdi. Kanalın, önceden çekilen bir bölümü hazır olan dizinin ilerleyen bölümleri için nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. Yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için ara verme kararı aldığı iddia edildi.

45 GÜN ARA VERECEKLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken 45 günlük ara verileceği iddiasını doğruladı. Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenildi. 10. sezonda da böyle bir ara veren dizinin sadece bir bölüm stoğu bulunuyor.

Kanal D'nin o bir bölümü yayınladıktan sonra nasıl bir yayın planı uygulayacağı merak konusu oldu. Bu arada dizinin ekibinden ayrılmak isteyen oyuncular olduğu da konuşuluyor.