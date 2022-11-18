Yalnız Kurt 26. bölüm 3.fragmanı yayınlandı! 26. bölüm fragmanı izle! 26 yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalnız Kurt dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalnız Kurt 9. fragmanı yayınlandı mı? 9 yeni bölüm fragmanı izle! 26. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yalnız Kurt dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir? 26.bölüm Fragmanı nasıl izlenir! Yalnız Kurt dizisininoyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YANLIZ KURT NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya devam eden"Yalnız Kurt" dizisi her hafta Cuma saat 20.00'da atv'de seyircisi ile buluşuyor.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Burak Sergen)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri/Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.

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