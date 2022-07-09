Yalıkavak'ta Melek Mosso ve Selami Şahin rüzgarı esti - Haberler

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Yalıkavak'ta Melek Mosso ve Selami Şahin rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Yalıkavak'ta Melek Mosso ve Selami Şahin rüzgarı esti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Melek Mosso ve Selami Şahin, Yalıkavak Günay Restoran'da sahne aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Melek Mosso ve Selami Şahin, Yalıkavak Günay Restoran'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Mosso ve Şahin hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalıkavak Günay Restoran ünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Melek Mosso ve Selami Şahin sevenleriyle bir araya geldi. Mosso kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekerken sesiyle de izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2 saat sahne alan Mosso hayranlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Mosso'nun sahnesinden sonra Selami Şahin ise hayranlarıyla bir araya geldi. Şahin şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarına sevilen şarkılarını söyleyen Şahin, performansıyla beğeni topladı. Konseri izleyen misafirler ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Selami Şahin Melek Mosso Bodrum Muğla Magazin Haberler

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