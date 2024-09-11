Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Pelin rolüyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, 2. sezonun sonunda kadrodan ayrıldı. Oyuncunun yeni sezondaki adresi de belli oldu.

ALTUNAY HATUN GELİYOR

Gazete Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolleri arasında yer aldığı Acı Kahve filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan Kahraman, Kuruluş Osman dizisinde Altunay Hatun'u oynayacak. Başarılı oyuncu dizide Keçili Şah Beyliği'nin ustaca at biner ve kılıç kullanan hatunu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Buçe Buse Kahraman çekimlere başlamadan önce de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 30. yıl kutlamalarında Türk kadınını temsil etmek için Paris'e gidecek.