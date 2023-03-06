Yalı Çapkını'na damga vurmuştu! Ferit ve Seyran'ın ateşli yatak sahnesinin internete özel hali yayınlandı

Yalı Çapkını dizisinin son yayınlanan bölümünde Seyran ve Ferit ilk kez birlikte oldu. İkili arasındaki ateşli yatak sahnesinin ekrana verilmeyen uzun hali ise dizinin YouTube kanalında yayınlandı. Sosyal medyanın gündemine oturan video kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Çetin Tekindor, Diren Polatoğlu, Buçe Buse Kahraman, Gülçin Santıroğlu, Gözde Kansu, Doğukan Polat ve Emre Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı her bölümle adından söz ettirmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizinin yarın akşam yayınlanacak olan 22. bölümünde Seyran ve Ferit birlikte oldu. İzleyicilerin "Televizyon tarihinin en cesur sahnesi" yorumunu yaptığı yatak sahnesinin ekrana verilmeyen uzun hali ise internete özel olarak yayınlandı.

SEYRAN VE FERİT İLK KEZ BİRLİKTE OLDU

Yalı Çapkını 22. bölümünde Seyran, Ferit'in en başından beri karşı çıktığı Efe'yle olan projesinden çekildi. Seyran'ın kararıyla büyük bir mutluluk yaşayan Ferit ise romantik bir sürpriz hazırladı. Bir eve giden ikili, ilk kez birlikte oldu. Çiftin yatak sahnesi izleyicileri ekrana kitlerken birçok kullanıcı tarafından "Televizyon tarihinin en cesur sahnesi" olarak tanımlandı.

SAHNENİN UZUN HALİ YAYINLANDI

İkili arasındaki ateşli yatak sahnesinin yayınlanmayan kısmı ise dizinin YouTube kanalında paylaşıldı. Video kısa sürede 1,1 milyon görüntülenme alırken sosyal medyada da gündem oldu.