Yalı Çapkını'nın Final Sahnesi Olay Yarattı

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 23'üncü bölümündeki final sahnesi, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları...

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı projenin, 23'üncü bölümündeki final sahnesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

22'inci bölümün finalinde yakınlaşan Seyran (Saraçoğlu) ile Ferit'in (Demir) mutluluğu kısa sürdü.

Seyran'ın ablası Suna (Beril Pozam) ile konuşmalarını duyan Ferit'in söyledikleri olay oldu. Ferit Korhan'ın eşi Seyran'a, "Boşanalım" demesi, hayranlarını şoke etti.

Bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.