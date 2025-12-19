Haberler

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Güncelleme:
Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama geldi. Subaşı, "Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim." dedi. Bu açıklamadan sonra ise Kur'an-ı Kerim paylaşımı yaptı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Şeyma Subaşı yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
  • Uyuşturucu soruşturması kapsamında İrem Sak, Danla Bilic, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı ve kan ile saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu. Gün boyunca reklam içerikleri paylaşmaya devam eden Subaşı, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından kısa bir açıklama yaptı.

"YURT DIŞINDAYIM, TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM"

Şeyma Subaşı paylaşımında, hakkında çıkan haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim."

Yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

KUR'AN-I KERİM PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Subaşı, bu açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim paylaşımı yaparak yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda tanınan birçok isim hakkında işlem yapıldı. Soruşturma çerçevesinde daha önce ifade veren sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. Bu gelişmenin ardından farklı ilçelerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki'nin de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ VERDİLER

Söz konusu şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki, Mümine Senna Yıldız, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra başsavcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Öte yandan saç ve kanında uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesinde ifade verdi.

Uyuşturucu soruşturması dahilinde Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş adamı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Subaşı uyuşturucu testine gireceğinden kanının temizlenmesini bekliyordur.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Tövbe ettim paylaşıyorum modumu şimdi bu? inanmassan dayıya sor diyen gaspçı çocuk gibi birde foto atmış.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

