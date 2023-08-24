Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla'nın romantik anları

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı, Ya Çok Seversen'in bu akşamki yeni bölümüne Ateş ve Leyla'nın adadaki romantik anları damga vuracak.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı, ya Çok Seversen'in bu akşamki yeni bölümüne Ateş ve Leyla'nın adadaki romantik anları damga vuracak.

Yayınlandığı her bölümüyle hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde gündem olan 'Ya Çok Seversen' dizisinin bu akşam yayınlanacak 8'inci bölümüne Kerem Bürsin'in hayat verdiği Ateş ile Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Leyla'nın aşk dolu romantik anları damga vuracak.

Birlikte adaya giden ikili adanın romantik atmosferinde izleyicileri yaşadıkları aşkın içine çekecek.