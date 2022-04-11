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Wilma Elles gözünü dünyaya dikti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Wilma Elles gözünü dünyaya dikti

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Tiffany's Fashion Week Dubai'de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Tiffany's Fashion Week Dubai'de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yer aldığı bir birinden başarılı projelerle adını sıkça duyuran ünlü oyuncu Wilma Elles, Tiffany's Fashion Week Dubai'de baş manken olarak bütün dikkatler üzerinde çekti. Kısa sürece önce Azerbaycan Bakü'de bir mücevher markası için çekimde bulunan Elles, soluğu Dubai'de aldı. Wilma Elles, Dubai'de düzenlenen defilede birçok markanın baş mankeni olarak yer aldı. Başarılı çalışmalarıyla Dubai'de çeşitli kanallarda sıkça yer alan Elles, buradan bir dizi çekimi için ABD'ye geçti. - İSTANBUL

Wilma Elles gözünü dünyaya dikti

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Fashion Week, Wilma Elles, Tiffany, Dubai, Magazin, Haberler

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