Will Smith Oscar skandalından önce her şeyini kaybedeceğini öngörmüş! - Haberler

Will Smith Oscar skandalından önce her şeyini kaybedeceğini öngörmüş!
DailyMotion.com - Magazin
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Will Smith'in bu yılki Oscar töreni sırasında, Chris Rock'a vurmadan aylar önce verdiği bir röportajda, mesleki ve finansal geleceği için kaygı duyduğunu söylediği ortaya çıktı.
Will Smith'in bu yılki Oscar töreni sırasında, Chris Rock'a vurmadan aylar önce verdiği bir röportajda, mesleki ve finansal geleceği için kaygı duyduğunu söylediği ortaya çıktı.
DailyMotion.com / Magazin