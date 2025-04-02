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Volkan Konak'ın cenazesinde iğrenç olay! Fark edilince yaka paça dışarı atıldı

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Usta sanatçı Volkan Konak'ın cenaze töreninde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, güvenlik tarafından alan dışına atıldı.

Usta sanatçı Volkan Konak KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşmıştı. Sahnede kalp masajı yapılan ve hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUAN UĞURLADI

Konak için dün öğlen namazının ardından İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Konak'ın ailesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Oyuncu Melek Baykal, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen ve sanatçı Orhan Gencebay, Koray Avcı, Linet, Hakan Altun, Berkay ve çok sayıda seveni katıldı. Tören sırasında yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar bariyerleri aşarak alana girdi. Kısa süreli arbede yaşandı. Konak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Trabzon Maçka'ya gönderildi.

TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gece Muhabiri adlı hesabın paylaşımına göre Volkan Konak'ın cenaze töreninde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, güvenlik tarafından alan dışına atıldı.

Volkan Konak'ın cenazesinde iğrenç olay! Fark edilince yaka paça dışarı atıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

yaşasın laiklik ve cumhuriyet ne var bunda şimdi adam orda bulunanların dediği günü özgürce hakkını kullanmış

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