Volkan Konak'a yapılan ilk müdahale anının görüntüleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında kalp krizi geçirdi. Bayramın ilk günü konser sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından da Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

İLK MÜDAHALE ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilen Volkan Konak'a yapılan müdahale anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Konak'a ilk müdahalenin sahnede yapıldığı, ardından ise sağlık ekiplerinin hızla sahneye geldiği görülüyor.

KONUKLARIN ŞAŞKINLIĞI DA KAMERADA

Konak'a müdahale edilmesiyle beraber sahneye sedyenin gelmesinin ardından otelde bulunan konukların da şaşkınlığa uğradığı ve endişeli bakışlarla olanı biteni izledikleri görüldü.