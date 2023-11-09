U¨nlu¨ Trabzon'lu internet fenomeni Res¸at Hacıahmetogˆlu'nun ilk kez kamera kars¸ısına gec¸tigˆi ve komedinin sevilen usta isimlerini bulus¸turan film, galada yogˆun ilgiyle kars¸ılandı. Galaya fenomenler ve oyuncular da yu¨ksek katılım go¨sterdi.

Kadrosunda; Res¸at Hacıahmetogˆlu, Eda Nur Hancı, O¨mu¨r Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp O¨yken, Nas¸it O¨zcan, Abidin Yerebakan'ın yere bulundugˆu komedi filmi, filmin sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkıs¸landı.

Filmde izleyiciyi; sevdigˆi kıza kavus¸abilmek ic¸in arkadas¸larıyla birlikte imka^nsız bir go¨revin u¨stesinden gelmeye c¸alıs¸an yeni nesil Temel'in; samimi, komik ve heyecanlı hikayesi bekliyor.

Her ailenin kendinden bir parc¸a bulacagˆı, sinemalarda Trabzon fırtınası estirecek komedi dozu yu¨ksek film " Vatikan'ın S¸ifresi: Bir Temel Macerası" 10 Kasım'da izleyiciyle bulus¸acak!