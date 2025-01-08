Vahide Perçin'den Meryem Uzerli yorumu: Muhteşem Yüzyıl'ı Meryem için yaptım

NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, dekor olan köşkte çıkan yangın nedeniyle ekranlara ara vermişti. Dizide Şakir Paşa'nın sevgilisi Rozali köşke geldiği için olaylar iyice karışacakken yayına ara veren dizide seyircinin dikkatini çeken bir konu da Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'a hayat veren iki oyuncunun kadroda yer alması oldu.

Muhabir Online ekibi, Vahide Perçin'e iki Hürrem'in buluşmasını sordu. Usta oyuncu, Meryem Uzerli ve Muhteşem Yüzyıl'la ilgili şunları söyledi:

" Meryem'i çok uzun yıllar önce görmüştüm. Yıllar sonra karşılaşınca ikimiz de sanki birbirimizi çok özlemişiz gibi sarıldık birbirimize ve çok duygusaldı. Çok tatlı ve çalışkan bir kadın. Onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Çünkü onu çok görmek istiyordum. Onu uzun yıllardır bekliyordum. Muhteşem Yüzyıl'ı Meryem için yaptım. Onu çok seviyorum"