Vadinin ermişiydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterine hayat veren ve dizide de 'Ermiş' lakabıyla bilinen oyuncu Kerem Fırtına ile haber spikeri Gözde Şeker, sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Oyuncu Kerem Fırtına ile Halk TV sunucusu Gözde Şeker, sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi. Çift, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen nikâh töreninde mutluluklarını paylaşarak, yeni hayatlarına birlikte adım attı.

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden "Kurtlar Vadisi"nde Eren Eylül karakterine hayat veren ve dizide 'Ermiş' lakabıyla tanınan Kerem Fırtına, dünyaevine girdi.

ÜNLÜ SPİKERLE EVLENDİ

Fırtına, Halk TV sunucusu Gözde Şeker ile sade bir nikâh töreniyle evlendi. Çift, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen nikâh töreninde mutluluklarını paylaşarak, yeni hayatlarına birlikte adım attı.

