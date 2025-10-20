Vadinin ermişiydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Oyuncu Kerem Fırtına ile Halk TV sunucusu Gözde Şeker, sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi. Çift, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen nikâh töreninde mutluluklarını paylaşarak, yeni hayatlarına birlikte adım attı.

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden "Kurtlar Vadisi"nde Eren Eylül karakterine hayat veren ve dizide 'Ermiş' lakabıyla tanınan Kerem Fırtına, dünyaevine girdi.

ÜNLÜ SPİKERLE EVLENDİ

