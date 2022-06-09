Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Haberler

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Snob Magazin - Magazin
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tatil yaptığı İspanya'da havuzun içinde minik bikinisiyle pozunu paylaştı. Loughnan'ın bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, bu kez bikinili paylaşımıyla gündem oldu.

HAVUZUN İÇİNDE BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den bikinili poz

ORTAÇ'TAN SONRA TAKİPÇİ SAYISI ERİDİ

Loughnan'ın bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı. Instagram takipçilerinin çoğu Türkiye'den olan Chloe'nin Serdar Ortaç ile evliyken 500 bin takipçisi vardı. Şimdi ise takipçi sayısının 170 bine gerilediği görüldü.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den bikinili poz

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den bikinili poz

Snob Magazin / Magazin

Chloe Loughnan Serdar Ortaç Instagram Magazin Haberler

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