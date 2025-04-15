Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaştı

Bir dönem ekranları adeta sallayan Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Güllü Erhan' yılların ardından yepyeni bir görünüşle tekrar gündemde. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi usta oyuncularla ekrana damgasını vurmuş Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, yaşadığı büyük değişim ile gözleri üzerine çekiyor.

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin 'Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi. Son dönemde kameralardan uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu geçtiğimiz senelerde mide küçültme ameliyatı olmuştu. Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan Kurtlar Vadisi dizisinin 'Güllü Erhan'ı 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. 85 kiloya kadar gerileyen Erhan Ufak, son halini Instagram sayfasından paylaştı.