Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Erhan Ufak son halini paylaştı

Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, 2007-2016 yılları arasında ekranlara damgasını vurmuş ve milyonlarca izleyicinin hafızasına kazınmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de kuşkusuz "Güllü Erhan" olmuştu. Bu karaktere hayat veren Erhan Ufak, yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi.

55 KİLO VERDİ, HAYRANLARI TANIYAMADI

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ufak, son paylaşımlarıyla adeta şok etkisi yarattı. 55 kilo veren oyuncu, fit görünümüyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayımladığı karelerdeki değişimi, diziyi izleyenlerin "Artık eski Güllü yok" yorumları yapmasına yol açtı.

EKRANLARDAN UZAK, İŞ DÜNYASINA YAKIN

Kurtlar Vadisi'yle elde ettiği popülerliği geride bırakma kararı alan Ufak, oyunculuğu bırakıp farklı bir yön çizdi. Türkiye'den ayrılan oyuncu, Azerbaycan'da yaşamaya başladı. Burada gayrimenkul sektörüne adım atan Ufak, iş hayatında da aktif bir rol üstlendi.

AKADEMİ HAYALİ GERÇEK OLDU

Sanattan kopmayan oyuncu, pandemi döneminde Türkiye'de gerçekleştiremediği bir hayalini Azerbaycan'da hayata geçirdi. Türk Sanat Akademisi adını verdiği kurumda gençlere sanat eğitimi imkânı sunarak, bu kez kamera arkasında yeni bir neslin yetişmesine katkı sağladı.