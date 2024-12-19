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Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini sıraladı

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Farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney, 2025 yılına dair kehanetlerini sıraladı. Hiç iyi şeyler görmediğini ifade eden şarkıcı, "2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." dedi.

Son dönemde müzik kariyerinden ziyade astral seyahatler yaptığı iddialarıyla gündemde yer tutan şarkıcı Yusuf Güney, bu sefer de 2025 yılına ilişkin kehanetlerini sıraladı.

"DAHA ÇOK DÜNYA DIŞI FORMLARLA İLGİLENECEĞİZ"

Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.

"BAŞIM FARKLI BİR TEHLİKEYE GİRER" DEMİŞTİ

Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını ifade eden Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım." demişti.

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini sıraladı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıASar Gnc:

yazik bu arkadasida kaybettik.

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Ben de tam Allah akıl versin diyecektim ki akıllıyım demiş. Evet dolu bardağı dolduramazsın. Yani ümitsiz vaka köfteci

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Haber YorumlarıRedkit Düldül:

müzisyenlikte para yok dedi , üfürükçülüğe başladı......

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Cinler gezintiye çıkarmış buda uzaylı sanıyor Fukara

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

çok güzel sesi yorumu var neden böyle şeylerle gündeme gelmeye başladı anlam veremiyorum

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Haber YorumlarıMülayim:

ya tutarsa :))

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

rüyanda babanin portakalini görmü? olmayasin :-)))

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