Uzak Şehir Reytinglere Ambargo Koydu

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, reytinglerde kendisiyle yarışma geleneğini sürdürüyor. Alboraların despot hanımağası Sadakat'in, Alya ve Cihan'ın üstüne kabus gibi çöktüğü yeni bölüm, tüm izleyici kategorilerinde yine uzak ara birinci oldu. Birbirlerine açıldıktan sonra yüzleri bir gün olsun gülmeyen Alya ve Cihan'ın, Boran'a rağmen 'Boşanmıyoruz' çıkışı Sadakat'i çılgına çevirdi. Gözü dönen Sadakat'in Alya'yı hapse attırmak için kan donduran planını devreye soktuğu Uzak Şehir, sadece reytinglere değil, sanal medyaya da damgasını vurdu.

SANAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Sadakat'in hain planının Alya engeline takılıp kendisine döndüğü Uzak Şehir'de, Cihan ve Alya'nın Deniz Cihan ile çıktıkları tekne turu ekranda duygu fırtınası estirdi. Şiire Gazele şarkısının eşlik ettiği sahnede Deniz Cihan'ın ısrarıyla el ele tutuşan ikilinin çektiği aşk acısı izleyenlerin de içine işledi. Sanal medyada gece boyunca en çok konuşulan başlıklar arasında yer alan Uzak Şehir'in sahneleri paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

REYTİNGLERE AMBORGO KOYDU

Zerrin'in kaçırılmasıyla gerilim dozunun daha da arttığı rekortmen Uzak Şehir, hem özeti hem de yeni bölümüyle reytinglerde ilk iki sıraya ambargo koydu. Tüm Kişiler'de 14,98 izlenme oranı ve 43,91 izlenme payıyla ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olan rekortmen yapım, AB'de 10,39 izlenme oranı ve 35,24 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 14,35 izlenme oranı ve 39,76 izlenme payıyla geceyi tamamladı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.