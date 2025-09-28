Haberler

Uzak Şehir'in Yeni Bölümünden Tanıtım Yayınlandı

Uzak Şehir'in Yeni Bölümünden Tanıtım Yayınlandı
KANAL D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünden yayınlanan tanıtım, izleyiciyi derinden etkiledi. Boran'ın hayatta olduğunu öğrenen Cihan ve Alya'nın duygusal çalkantıları dikkat çekiyor. Tanıtım sonrası hayranlar, Alya-Cihan ilişkisinin nasıl bir sınavdan geçeceğini merak ediyor.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Boran'ın yaşadığını öğrenen Cihan'ın altüst olduğunun görüldüğü tanıtımda Alya'nın çaresizliği yürek parçaladı. Cihan'ın kendisinden neden uzaklaştığının cevabını arayan Alya'nın Boran'ın yaşadığını öğrendiği anda ise nefesler tutuldu.

Üçüncü tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada izlenme rekoru kırarken Uzak Şehir fanları "Şimdi ne olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Alya-Cihan ilişkisinin hiç olmadığı kadar zorlu bir sınavdan geçeceğine işaret eden tanıtımla akıllara takılan bir diğer soru da "Sadakat gerçeği öğrendiğinde ne yapacak?" oldu. Uzak Şehir'in yeni tanıtımı, Şahin-Narin ve Kaya-Zerrin cephesinde de yeni kırılmalar yaşanacağını gözler önüne serdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, tüm dengelerin altüst olacağı yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
