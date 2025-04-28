Uzak Şehir'in Yeni Bölümünde Gülümseten Anlar

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir'in bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni tanıtımında Cihan ve Alya arasında gülümseten anlar yaşanıyor. Tanıtımda Cihan'ın Alya'ya 'Hanımağa' diyerek takılması bu akşamki bölüme dair merak uyandırıyor.

GÜLÜMSETEN DİYALOGLAR

Kanal D'nin Fenomen dizisi 'Uzak Şehir' bu akşam izleyiciyle buluşacak. AyNA Yapım imzalı dizinin tanıtımında hastanenin kantininde Cihan'la birlikte gelen Alya'nın bu sefer kahve yerine çay istemesi üzerine Cihan ona 'Hanımağa' diyerek takılması dikkat çekerken Alya da gülümseyerek "Bir dahaki doğum günümde tespih hediye edersin" yanıtını veriyor. İkilinin keyifli diyalogları bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm için heyecanı artırıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.