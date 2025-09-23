Haberler

Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Reyting Rekorları Kırıyor

Uzak Şehir'in Yeni Bölümü Reyting Rekorları Kırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, aşk ve kıskançlık temaları ile dolu yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Alya-Cihan aşkının merkezde olduğu bölümde, Boran'ın hayatta olduğu haberinin ortaya çıkması şok etkisi yarattı ve dizi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

KANAL D'nin rakipsiz dizisi Uzak Şehir ; aşk, kıskançlık, nefret, öfke ve şaşkınlığın bir arada yaşandığı yeni bölümüyle milyonları yine ekrana kilitledi. Sadakat'in, elindeki belgeleri Ecmel'e vermek üzere olan Mine'yi gözünü kırpmadan vurduğu dizide, Alya-Cihan aşkının üstüne bu kez sadece Sadakat'in değil, Boran Albora'nın da gölgesi düştü.

BORAN ALBORA YAŞIYOR

Mezarda yatan kişinin Boran olmadığını öğrendikten sonra beynini kemiren sorunun peşine düşüp İstanbul'un yolunu tutan Cihan'ın korktuğu başına geldi. Boran'ın komada da olsa yaşadığının ortaya çıkmasıyla dünya adeta başına yıkıldı. Boran'ın yaşadığından haberi olmayan Alya'nın, kolyesine Cihan'ın fotoğrafını koyduğu anlarda ise ekranda adeta duygu fırtınası esti.

HEM İZLENDİ HEM KONUŞULDU

Uzak Şehir, tüm dengelerin altüst olduğu bölümüyle yine hem sanal medyaya hem reytinglere damgasını vurdu. Uzak Şehir, Sadakat, Alya başlıklarının ayrı ayrı gündem olduğu fenomen dizi, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Yine ekran karşısındaki her iki kişiden biri Uzak Şehir'i izledi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı

ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler görevden alındı

Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler için yolun sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Hz. Muhammed'in hadisiyle alay etti! Savunması da işe yaramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.