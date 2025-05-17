Uzak Şehir'in Son Bölümü Sosyal Medyada Yankı Yarattı

Uzak Şehir'in Son Bölümü Sosyal Medyada Yankı Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in son bölümündeki Cihan ve Alya'nın aşkına dair sahne, social medyada büyük ilgi gördü. 'Söyleyemedim' şarkısıyla özdeşleşen sahne, izleyicileri derinden etkiledi.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları ekrana gelse de yankıları tüm hafta devam ediyor. Dizinin son bölümünde Cihan'ın Alya'ya aşkını 'söyleyemediği' anlar, sosyal medyada paylaşım ve yorum rekoru kırıyor. İkilinin imkansız aşkına Eylem Aktaş'ın seslendirdiği 'Söyleyemedim' adlı şarkının eşlik ettiği sahne, sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında.

'DÜŞERSEM BENİ SEN KALDIR'

Cevdet Bağca imzalı şarkının fonda olduğu sahnede, Cihan'ın dudaklarından dökülen, "Söyleyemediğin iki kelime, dünyanın en ağır yüküne dönüşüyor" sözleri adeta imkansız aşıkların sloganına dönüştü. Cihan'ın, "Olur da bir gün düşersem beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım" cümlesi ile Alya'ya üstü kapalı olarak ilan-ı aşk ettiği sahne, 'Söyleyemedim' şarkısıyla izleyenleri de kalplerinden vurdu.

'YANIMDAYDIN, DOKUNAMADIM'

Cevdet Bağca'nın yüreğinden notalara dökülen, "Düşlerde sevdim seni söyleyemedim, hep yanımdaydın oysa dokunamadım, sana ben hayaller düşler büyüttüm, sana ben gözümde yaşlar büyüttüm, sana ben hummalı aşklar büyüttüm" sözleri Cihan ve Alya'nın duygularına tercüman oldu. Sahneyi, şarkının sözlerinden alıntılar yaparak paylaşan Uzak Şehir fanları, ikilinin kavuşması için temennilerde bulundu.

AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM'li vekilin yayınına mesaj! Öcalan vurgusu dikkat çekti
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.