Uzak Şehir'in İkinci Sezonu İçin Heyecan Dorukta

Uzak Şehir'in İkinci Sezonu İçin Heyecan Dorukta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonu 15 Eylül'de başlıyor. Yeni tanıtımı izleyenleri şoke etti. Cihan ve Alya'nın Boran'ın mezarı başındaki sahnesi dikkat çekti.

KANAL D'nin reytinglere damga vuran AyNa Yapım imzalı fenomen dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Unutulmaz sezon finalinin ardından yaz tatiline çıkan dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. 15 Eylül'de yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanan Uzak Şehir için heyecanlı bekleyiş sürerken yeni sezonun ilk tanıtımı yayınlandı.

CİHAN VE ALYA EL ELE

İkinci sezonda neler yaşanacağı sorusuna yaz boyunca yanıt aranan dizinin tanıtımı izleyenleri adeta şoke etti. Cihan ve Alya'yı el ele Boran'ın mezarı başında gördüğümüz tanıtıma, yanlarına gelen kadının "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam" sözleri damga vurdu. Gizemli kadının sözleri Alya ve Cihan kadar, izleyicileri de şoke etti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Uzak Şehir'in yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi'den itibaren Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 800'den fazla can kaybı var
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte 4,8 büyüdü

Program meyvelerini veriyor! Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek rakam
Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı

Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl yolladığını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı

Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle G.Saray taraftarını çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.