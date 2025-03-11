Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı i 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal şimdi de ablası Gizem Ünsal ile gündem oldu.

ABLASINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ablası hakkında magazin muhabirlerine açıklamalarda bulunan Sinem Ünsal, "Hem çok yetenekli hem de çok zeki ve güzel" ifadelerine yer vermişti.

KUDÜS FATİHİ'NDE OYNUYOR

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde "Kraliçe Maria" karakterine hayat verdiği öğrenildi. İkilinin birbirlerine olan benzerliği dikkat çekti.