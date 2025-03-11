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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı

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Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi ile fırtınalar estiren Sinem Ünsal'ın ablasının da 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde "Kraliçe Maria" karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. İkilinin benzerlikleri dikkat çekti.

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı i 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal şimdi de ablası Gizem Ünsal ile gündem oldu.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı

ABLASINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ablası hakkında magazin muhabirlerine açıklamalarda bulunan Sinem Ünsal, "Hem çok yetenekli hem de çok zeki ve güzel" ifadelerine yer vermişti.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı

KUDÜS FATİHİ'NDE OYNUYOR

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde "Kraliçe Maria" karakterine hayat verdiği öğrenildi. İkilinin birbirlerine olan benzerliği dikkat çekti.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

DÜNYADA 1 TANE BİLİM ADAMIMIZ YOK AMA DİZİ DESEN 1 NUMARAYIZ. BOŞ İŞLER

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Haber YorumlarıAtilla ŞENGEL:

Doktorları da aynı demek ki?

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