Uzak Şehir Dizisinin Kaya'sının Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya (60) son yolculuğuna uğurlandı. Özkaya, Maltepe Merkez Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de "Kaya" karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncu Atakan Özkaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mustafa Özkaya'nın vefat ettiğini duyurmuştu. Mustafa Özkaya'nın geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Özkaya için bugün Maltepe Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Atakan Özkaya ve ailesi taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cenaze törenine rol arkadaşları Ferit Kaya, Alper Çankaya, oyuncu Doğukan Güngör, yakınları ve sevenleri katıldı. Mustafa Özkaya, kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BEKLENMEDİK BİR ÖLÜMDÜ'

Cenazeye katılan rol arkadaşı Ferit Kaya, "Mustafa abimizi çok seviyorduk. Atakan zaten kardeşimiz gibi. Ani bir kayıp oldu, hepimiz çok üzgünüz. Başta Atakan ve ailesine, sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Kalp hastalığı vardı ama ölümcül bir durum olduğunu bilmiyorduk" dedi.

'EVİN NEŞESİ GİTTİ'

Cenazede gözyaşlarını tutamayan Atakan Özkaya'nın halası Vildan Özkaya ise "Telefonla haber geldiğinde inanamadım, birkaç kişiden teyit etmek zorunda kaldım. Çünkü hep şaka yapardı, inanmak istemedim. Çok sevdiğimiz biriydi, evin neşesi gitti" ifadelerini kullandı.