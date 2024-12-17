Uzak Şehir dizisine damga vuran sahne: Cihan, yengesiyle evlendi

Kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi önemli isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisinin son bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Alya ile uzun uzun konuşan Cihan, evlilik kararını yineledi. Cihan, düğün haberini ailesi ile de paylaşarak "Alya ile evleniyoruz. Davul yok, zurna yok, halay yok, sadece nikah... Tüm Albora'yı bu evliliğe inandırmak zorundayız" dedi.

KARDEŞİNİN MEZARINA GİTTİ

Cihan, nikah öncesi Alya ve Deniz'i de alıp kardeşi Boran'ın mezarına gitti. Kocasına karşı kendini mahcup hisseden Alya, Cihan'dan Boran'ın taktığı yüzüğü çıkarmasını istedi.

"KEYFİNDEN EVLENMEDİ"

Dizide Cihan'ın yengesiyle evlenmesi olay olurken seyirciler bundan sonra ne olacağını merak etti. Bu sahnelerle ilgili "Önemli olan şimdi saçmalamaması", "Keyfinden evlenmedi", "Çok saçma" yorumları yapıldı.