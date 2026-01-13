Haberler

Uzak Şehir'den sezon rekoru

Uzak Şehir'den sezon rekoru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Cihan ve Alya'nın evliliği mahkeme kararıyla hükümsüz kılındı. Alya, oğlu Cihan Deniz ile aşkı arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve reytinglerde de rekor kırıldı.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de tüm dengeler alt üst oldu. Mahkemenin Cihan ve Alya'nın evliliklerini hükümsüz kılmasıyla başlayan olaylar, geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Reytinglere ve sanal medyaya damgasını vuran bölüm finalinde Alya, oğlu Cihan Deniz ile aşık olduğu adam Cihan arasında bir tercih yapmak zorunda kaldı. Boran ve Sadakat'in, Cihan Deniz'i koz olarak kullandıkları acımasız plan hem Alya'yı hem ekran başındakileri derinden sarstı. Uzak Şehir, AB ve 20+ABC1'de kendi sezon rekorunu kırdı.

AŞK MI, EVLAT MI

Açık hava müzesi konumundaki Mardin'e olan ilgiyi zirveye taşıyan Uzak Şehir'de bir zorlu sınav da Zerrin cephesinde yaşandı. Demir, Zerrin'e öldüğünü düşündüğü bebeğinin yaşadığını açıkladı. 'Aşk mı evlat mı?' ikileminde gözyaşlarının sel olduğu sahne sonrası sanal medyada izleyiciler Demir'i hedef aldı. 'Alboralar'da mutlu aşk yoktur' sözünün bir kez daha gerçeğe dönüştüğü dizide, Kaya-Zerrin aşkının akıbeti en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Pazartesi akşamları açık olan her iki televizyondan birinde izlenen Uzak Şehir'in yarattığı duygu fırtınası reytingleri de etkisi altına aldı. Fenomen yapım, tüm izleyici kategorilerinde yeni bölümü ve özetiyle ilk iki sıraya adını yazdırdı. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 16,81, izlenme payı 41,63 olarak kayıtlara geçti. AB'de 13,94 izlenme oranı, 35,44 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,90 izlenme oranı ve 37,39 izlenme payı elde eden Uzak Şehir, bu iki kategoride kendi sezon rekorunu kırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye'de kritik bölge "kırmızı" renkle işaretlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı