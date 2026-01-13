Uzak Şehir'den sezon rekoru

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de tüm dengeler alt üst oldu. Mahkemenin Cihan ve Alya'nın evliliklerini hükümsüz kılmasıyla başlayan olaylar, geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Reytinglere ve sanal medyaya damgasını vuran bölüm finalinde Alya, oğlu Cihan Deniz ile aşık olduğu adam Cihan arasında bir tercih yapmak zorunda kaldı. Boran ve Sadakat'in, Cihan Deniz'i koz olarak kullandıkları acımasız plan hem Alya'yı hem ekran başındakileri derinden sarstı. Uzak Şehir, AB ve 20+ABC1'de kendi sezon rekorunu kırdı.

AŞK MI, EVLAT MI

Açık hava müzesi konumundaki Mardin'e olan ilgiyi zirveye taşıyan Uzak Şehir'de bir zorlu sınav da Zerrin cephesinde yaşandı. Demir, Zerrin'e öldüğünü düşündüğü bebeğinin yaşadığını açıkladı. 'Aşk mı evlat mı?' ikileminde gözyaşlarının sel olduğu sahne sonrası sanal medyada izleyiciler Demir'i hedef aldı. 'Alboralar'da mutlu aşk yoktur' sözünün bir kez daha gerçeğe dönüştüğü dizide, Kaya-Zerrin aşkının akıbeti en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Pazartesi akşamları açık olan her iki televizyondan birinde izlenen Uzak Şehir'in yarattığı duygu fırtınası reytingleri de etkisi altına aldı. Fenomen yapım, tüm izleyici kategorilerinde yeni bölümü ve özetiyle ilk iki sıraya adını yazdırdı. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 16,81, izlenme payı 41,63 olarak kayıtlara geçti. AB'de 13,94 izlenme oranı, 35,44 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,90 izlenme oranı ve 37,39 izlenme payı elde eden Uzak Şehir, bu iki kategoride kendi sezon rekorunu kırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.